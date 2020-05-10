IN ITALIA 802 NUOVI POSITIVI, SCENDE ANCORA IL NUMERO DI MORTI: 165

Altri 165 morti in Italia per coronavirus. Lo rende noto la Protezione Civile. In totale, i decessi nel nostro paese sono 30560. I guariti sono 105186, con un incremento di oltre 2000 unità nelle ulti...

Altri 165 morti in Italia per coronavirus. Lo rende noto la Protezione Civile. In totale, i decessi nel nostro paese sono 30560. I guariti sono 105186, con un incremento di oltre 2000 unità nelle ultime 24 ore. I casi attualmente positivi sono 83324, vale a dire 1518 in meno rispetto a ieri. Scendono i pazienti ricoverati con sintomi (13618), quelli in terapia intensiva (1027) e le persone in isolamento domiciliare (68679). I casi totali nell'emergenza sono 219.070

Bollettino aggiornato ad oggi:

• POSITIVI: 219.070 (+802)

di cui 83.324 attuali (-1.518)

• DECEDUTI: 30.560 (+165)

• GUARITI: 105.186 (+2.155)