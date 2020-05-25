IN ITALIA 92 DECESSI IN 24 ORE, PIÙ DI 1.500 I GUARITI. I NUOVI CONTAGIATI SONO 300: MAI COSÌ POCHI DAL 29 FEBBRAIO

Sono 92 le persone che nelle ultime 24 ore hanno perso la vita per Coronavirus. Secondo i dati forniti dalla Protezione Civile, in Lombardia (dove ieri non erano stati comunicati decessi) oggi si regi...

Sono 92 le persone che nelle ultime 24 ore hanno perso la vita per Coronavirus. Secondo i dati forniti dalla Protezione Civile, in Lombardia (dove ieri non erano stati comunicati decessi) oggi si registrano altre 34 vittime. Sale così a 32.877 il totale dei morti nel Paese dall'inizio dell'emergenza Covid.

A livello nazionale continua a scendere il numero dei malati e dei pazienti in ospedale. I ricoverati con sintomi sono 8.185, con una decrescita di 428 unità rispetto a ieri. Cala anche il numero dei pazienti in terapia intensiva (541, -12) e delle persone che si trovano in isolamento domiciliare (46.574, -854).

Gli attualmente positivi sono diminuiti di 1.294 unità nelle ultime 24 ore, per un totale di 55.300. I guariti sono invece aumentati di 1.502 da ieri e in tutto sono 141.981. I casi totali dall'inizio dell'emergenza sono 230.158 (+300). In tutto sono stati eseguiti 3.482.253 tamponi, i casi testati sono 2.219.308.

Coronavirus, bollettino aggiornato ad oggi:

• POSITIVI: 230.158 (+300)

di cui 55.300 (-1.294)

• DECEDUTI: 32.877 (+92)

• GUARITI: 141.981 (+1.502)