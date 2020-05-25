95047

IN ITALIA 92 DECESSI IN 24 ORE, PIÙ DI 1.500 I GUARITI. I NUOVI CONTAGIATI SONO 300: MAI COSÌ POCHI DAL 29 FEBBRAIO

25 maggio 2020 21:17
Sono 92 le persone che nelle ultime 24 ore hanno perso la vita per Coronavirus. Secondo i dati forniti dalla Protezione Civile, in Lombardia (dove ieri non erano stati comunicati decessi) oggi si registrano altre 34 vittime. Sale così a 32.877 il totale dei morti nel Paese dall'inizio dell'emergenza Covid.

A livello nazionale continua a scendere il numero dei malati e dei pazienti in ospedale. I ricoverati con sintomi sono 8.185, con una decrescita di 428 unità rispetto a ieri. Cala anche il numero dei pazienti in terapia intensiva (541, -12) e delle persone che si trovano in isolamento domiciliare (46.574, -854).

Gli attualmente positivi sono diminuiti di 1.294 unità nelle ultime 24 ore, per un totale di 55.300. I guariti sono invece aumentati di 1.502 da ieri e in tutto sono 141.981. I casi totali dall'inizio dell'emergenza sono 230.158 (+300). In tutto sono stati eseguiti 3.482.253 tamponi, i casi testati sono 2.219.308.

Coronavirus, bollettino aggiornato ad oggi:

• POSITIVI: 230.158 (+300)
di cui 55.300 (-1.294)
• DECEDUTI: 32.877 (+92)
• GUARITI: 141.981 (+1.502)

