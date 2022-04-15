IN ITALIA CI SONO PROBLEMI CON BANCOMAT, POS E PAGAMENTI ELETTRONICI

Da stamattina diverse segnalazioni di problemi di funzionamento dei sistemi di pagamento. “Il bancomat non funziona”, come riporta il Corriere della Sera sono diverse le segnalazioni di malfunzionamen...

I clienti di questi istituti di credito non riescono a effettuare pagamenti tramite i terminali Pos.

Come segnala Downdetector, da Intesa Sanpaolo a Unicredit fino a Poste Italiane, i Pos per il pagamento tramite carta di credito risultano bloccati. Dunque con il conseguente problema di tanti clienti che non riescono a usare i loro bancomat o carte di credito. Il malfunzionamento potrebbe essere riferito alla piattaforma Nexi, la piattaforma che si occupa delle transazioni digitali per i pagamenti online.

Una cattiva notizia per i tanti italiani che usano carte di credito al posto dei contanti proprio in vista degli acquisti di Pasqua.

LE SEGNALAZIONI SUL BLOCCO DEI BANCOMAT

“A diversi utenti non funziona il bancomat Unicredit ed Intesa Sanpaolo in questi minuti. Siamo stati letteralmente assaliti di richieste e segnalazioni in questi minuti, soprattutto da parte di titolari di negozi che non riescono a ricevere pagamenti utilizzando il POS riscontrando tanti problemi. Un problema non di poco conto, considerando quanto sia utilizzato questo strumento in Italia per effettuare transazioni. Insomma, nessuna bufala riguardante le banche, a differenza di quanto vi abbiamo riportato mesi fa in merito al green pass”, scrive l’ Unione Nazionale Consumatori