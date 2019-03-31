IN MAROCCO L'ORA LEGALE NON CAMBIA, MA SUI TELEFONINI SÌ (ED È CAOS)

Una mattinata difficile, per così dire, in Marocco. Come è noto il governo di Saaladdine El Othmani lo scorso ottobre ha abolito l’ora legale ma smartphone e computer hanno aggiornato in maniera autom...

Una mattinata difficile, per così dire, in Marocco. Come è noto il governo di Saaladdine El Othmani lo scorso ottobre ha abolito l’ora legale ma smartphone e computer hanno aggiornato in maniera automatica le lancette spostandole in avanti di un’ora. Non sono mancati quindi numerosi disagi secondo quanto riferisce Leggo.

Così alcuni passeggeri hanno perso il treno nonostante pensassero di essere in perfetto orario mentre alcuni negozianti hanno aperto la loro attività con un’ora di anticipo. Per non incorrere in errore ed evitare simili malintesi l’appello alla prima preghiera mattutina è stata fatta due volte in alcune moschee.

Come anticipato, nell’autunno del 2018 l’esecutivo aveva stabilito di eliminare l’ora legale suscitando parecchi malumori nel Paese, in particolare nel mondo della scuola. Nonostante questo, il primo ministro è andato avanti per la sua strada. Sarà ammessa tuttavia un’eccezione durante il Ramadan che nel 2019 cade nel mese di Maggio.

In quell’arco di tempo le lancette andranno avanti per arrivare con un’ora d’anticipo all'interruzione del digiuno. In seguito torneranno indietro e resteranno quindi ferme a GMT +1. Sarà curioso vedere se i diversi passaggi provocheranno il caos che si è verificato in mattinata o se, proprio sulla scia dei disagi vissuti nella giornata odierna, verranno studiate delle ‘contromisure’ per evitare il ripetersi di situazioni caotiche e per molti aspetti davvero paradossali.