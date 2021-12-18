IN OLANDA DA DOMANI LOCKDOWN PER TUTTI FINO AL 14 GENNAIO: CHIUSE TUTTE LE ATTIVITÀ NON ESSENZIALI.

La variante Omicron spaventa l’Europa e i Paesi cercano di contrastare la quarta ondata di Covid con regole, misure e restrizioni, e con il ritorno al lockdown. E’ il caso dell’Olanda.Il nuovo lockdow...

La variante Omicron spaventa l’Europa e i Paesi cercano di contrastare la quarta ondata di Covid con regole, misure e restrizioni, e con il ritorno al lockdown. E’ il caso dell’Olanda.

Il nuovo lockdown scatta a partire da domani (domenica 19 dicembre) mattina alle 5. Il governo ha deciso di seguire il consiglio della squadra nazionale per la gestione dell’epidemia, l’Outbreak Management Team (Omt), che aveva raccomandato di chiudere la maggior parte dei settori possibili.

Le nuove misure per arginare la diffusione della variante Omicron resteranno in vigore fino al 14 gennaio.

Il suggerimento degli esperti era di chiudere praticamente quasi tutto, lasciando aperti solo negozi essenziali come supermercati e farmacie. Il Gabinetto di governo si è riunito oggi pomeriggio e, secondo le fonti, ha deciso di accogliere la raccomandazione per un ‘lockdown duro’: questo significa che dovranno chiudere nuovamente le attività della ristorazione, quelle legate allo sport e alla cultura, nonché i negozi non essenziali.

Le gare sportive professionali verranno consentite senza pubblico, com’è già adesso, e resteranno possibili take away e delivery.

Per gli esperti vanno chiuse anche le scuole superiori. Le scuole elementari hanno già chiuso anticipatamente per le vacanze di Natale e il 3 gennaio verrà rivalutato se potranno riaprire il 10 gennaio o meno, scrive Nos.

Nei Paesi Bassi la media dei casi degli ultimi 7 giorni si aggira intorno alle 15 mila unità al giorno con circa 60 decessi giornalieri.