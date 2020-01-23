IN PALESTRA CON I MACCHINARI CONTRAFFATTI, SEQUESTRATI 20 MACCHINARI A CEFALÙ E SANTA NINFA

La contraffazione arriva anche in palestra. I finanzieri del nucleo di polizia economico finanziaria di Palermo, in collaborazione con i colleghi del nucleo di Trapani, hanno sequestrato in due palest...

La contraffazione arriva anche in palestra. I finanzieri del nucleo di polizia economico finanziaria di Palermo, in collaborazione con i colleghi del nucleo di Trapani, hanno sequestrato in due palestre a Cefalù (Pa) e Santa Ninfa (Tp), numerose attrezzature per il fitness riprodotte illegalmente. Le fiamme gialle hanno scoperto diversi attrezzi per l'allenamento risultati vere e proprie "copie" di noti macchinari dell'azienda italiana "Technogym" costruite violando il brevetto internazionale depositato dalla casa produttrice, ovvero riportanti il suo marchio contraffatto e tali da non garantire la sicurezza agli utenti.

Panche, bilancieri e tapis roulant erano importati dall'estero, seppur all'apparenza identici agli originali. Complessivamente sono stati sequestrati 20 macchinari contraffatti per un valore complessivo di 65 mila euro; gli investigatori hanno inoltre denunciato - rispettivamente alla Procura della Repubblica di Termini Imerese e a quella di Sciacca - i gestori dei centri sportivi.

L'attività descritte si inquadra nell'ambito del dispositivo di contrasto alla contraffazione, svolto dalla Guardia di Finanza a salvaguardia del "Made in Italy" e della sicurezza dei cittadini.

(ANSA).