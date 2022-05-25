IN PROGNOSI RISERVATA, IL CICLISTA PATERNESE CADUTO AD AUGUSTA DOMENICA

E’ ricoverato in Rianimazione, il ciclista Paternese caduto ad Augusta (SR), durante una gara, la scorsa domenica.La prognosi per il nostro compaesano rimane ancora riservata.Si attendono aggiornament...

E’ ricoverato in Rianimazione, il ciclista Paternese caduto ad Augusta (SR), durante una gara, la scorsa domenica.

La prognosi per il nostro compaesano rimane ancora riservata.

Si attendono aggiornamenti con il nuovo bollettino medico nei prossimi giorni.

In tanti hanno confuso questo incidente con quello avvenuto in territorio di Paternò che ha visto coinvolto un ciclista di Motta. Ma ribadiamo che il ciclista Paternese caduto domenica scorsa ad Augusta è ricoverato al Garibaldi.

AGGIORNAMENTO

Come riporta il sito www.siracusanews.it è stato trasferito all’ospedale Garibaldi di Catania, dove si trova ricoverato in Terapia intensiva, il ciclista originario di Paternò rovinato malamente a terra, domenica mattina, durante la prima edizione del “Trofeo di San Domenico”, la gara ciclista amatoriale che si è svolta in Borgata, con un circuito attorno a piazza Unità d’Italia in occasione della festa del patrono.

A seguito del contatto tra le ruote di due bici, quando mancavano tre giri alla fine, sono caduti a terra sei ciclisti. Cinque si sono rialzati e non si sono fatti praticamente nulla, il sesto è invece rimasto a terra ed è stato subito soccorso”– ha fatto sapere l’assessore allo Sport, Angelo Pasqua che esprime vicinanza all’atleta, che sarebbe in coma, e alla famiglia con cui è in costante contatto.

Ennesimo incidente in bicicletta nella giornata di oggi, 22 Maggio 2022.

L'incidente si è verificato nella mattina di oggi ad Augusta in provincia di Siracusa, nel corso del “Trofeo di San Domenico“, gara ciclistica organizzata dall’Asd Pedale Megarese con il patrocinio del Comune.

A seguito di contatto di gara tra ciclisti, l’atleta Paternese è finito sull'asfalto battendo il casco e ferendosi al volto.

Cosciente secondo le informazioni in nostro possesso, è stato trasferito in condizioni serie in ambulanza al pronto soccorso dell’ospedale per gli accertamenti e le cure del caso.

L'organizzazione dell'evento attraverso la pagina sui social network ha annunciato: "la sospensione della gara e di aver posticipato la premiazione delle'evento appena l'atleta Paternese ritornerà a casa"

FONTE