IN PROVINCIA DI CATANIA E' POSSIBILE PRELEVARE DALL’ATM POSTAMAT SENZA CARTA, ORA BASTA LO SMARTPHONE

In provincia di Catania è possibile prelevare contanti senza l’utilizzo della carta.La nuova funzionalità “cardless” è infatti disponibile in 107 Uffici Postali della provincia e consente di prelevare...

In provincia di Catania è possibile prelevare contanti senza l’utilizzo della carta.

La nuova funzionalità “cardless” è infatti disponibile in 107 Uffici Postali della provincia e consente di prelevare denaro, facilmente e in pochi passaggi, attraverso le APP PostePay e BancoPosta, utilizzando lo smartphone al posto della carta.

Per prelevare i contanti anche senza la carta, il cliente dovrà accedere all’App Postepay o BancoPosta e selezionare la voce “Prelievo senza carta”, selezionando contestualmente il tasto 9 sul tastierino dell’ATM.

A quel punto sullo schermo del Postamat apparirà un QR Code che dovrà essere inquadrato tramite la fotocamera del proprio smartphone. Il cliente dovrà scegliere dall’elenco lo strumento dal quale prelevare denaro (tutte le carte prepagate o di debito Postepay sono abilitate al servizio) e selezionare l’importo da prelevare, autorizzando l’operazione direttamente dal dispositivo con il codice personale Poste ID (se attivo anche in modalità impronta digitale o riconoscimento del viso).

Terminata la procedura il cliente potrà prelevare il contante e ottenere la ricevuta nella bacheca dell’App o eventualmente richiederla cartacea.

Disponibili sette giorni su sette e 24 ore su 24, sono circa 7 mila gli sportelli automatici di Poste Italiane già abilitati al servizio e installati sul territorio nazionale, anche nei comuni più piccoli. Gli ATM Postamat consentono anche di effettuare interrogazioni su saldo e lista dei movimenti, ricariche telefoniche e di carte Postepay, pagamento delle principali utenze e dei bollettini di conto corrente postale.

Lo sportello automatico può essere utilizzato dai correntisti BancoPosta titolari di carta Postamat-Maestro e dai titolari di carte di credito dei maggiori circuiti internazionali, e dai possessori di carte Postepay.