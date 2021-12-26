IN SICILIA 1.727 NUOVI CASI DI CORONAVIRUS (287 IN PROVINCIA), 10 MORTI E RICOVERI ANCORA IN CRESCITA

Sono 1.727 i nuovi casi di Covid19 registrati a fronte di 15.334 tamponi processati in Sicilia.Il giorno precedente erano 2.446.Il tasso di positività sale al 11% ieri era al 5,5%.L'isola è al sesto p...

Sono 1.727 i nuovi casi di Covid19 registrati a fronte di 15.334 tamponi processati in Sicilia.

Il giorno precedente erano 2.446.

Il tasso di positività sale al 11% ieri era al 5,5%.

L'isola è al sesto posto per contagi, al primo posto c'è la Lombardia con 4.581 casi, al secondo posto il Lazio con 3.665 casi, al terzo la Toscana con 3.075 casi, al quarto l'Emilia Romagna con 2.921, al quinto il Veneto con 2.093.

Gli attuali positivi sono 28.529 con un aumento di 1.454 casi. I guariti sono 263 mentre le vittime sono 10 e portano il totale dei decessi a 7.427.

Sul fronte ospedaliero sono 710 ricoverati, 37 casi in più rispetto a ieri; in terapia intensiva sono 77, un caso in più rispetto a ieri.

Sul fronte del contagio nelle singole province Palermo con 341 casi, Catania 287, Messina 332, Siracusa 251, Ragusa 127, Trapani 192, Caltanissetta 43, Agrigento 135, Enna, 19.

DATI ITALIA

Sono 24.883 i nuovi contagi da Coronavirus in Italia oggi, domenica 26 dicembre 2021, secondo i dati e i numeri Covid - regione per regione - del bollettino della Protezione Civile e del ministero della Salute. Si registrano inoltre altri 81 morti.

Nelle ultime 24 ore sono stati processati 217.052 tamponi con un tasso positività all'11,5%. Sono stati 85 i ricoveri in terapia intensiva in 24 ore per un totale di 1.089 in Italia, mentre i ricoverati nei reparti ordinari Covid sono 9.220.