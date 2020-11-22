IN SICILIA 1258 NUOVI POSITIVI E 45 DECESSI NELLE ULTIME 24 ORE

Sono 1.258 i nuovi positivi al Covid-19 registrati in Sicilia nelle ultime 24 ore, su 4.447 tamponi effettuati. Sono 45 i decessi, che portano il totale a 1.186Con i nuovi casi salgono a 37.162 gli at...

Sono 1.258 i nuovi positivi al Covid-19 registrati in Sicilia nelle ultime 24 ore, su 4.447 tamponi effettuati. Sono 45 i decessi, che portano il totale a 1.186

Con i nuovi casi salgono a 37.162 gli attuali positivi con un incremento di 921. Di questi 1.770 sono i ricoverati, 29 in più rispetto a ieri: 1.529 in regime ordinario (+29 rispetto ad ieri) e 241 in terapia intensiva (-1 rispetto ad ieri)

In isolamento domiciliare sono 34.431.

I nuovi positivi sono così distribuiti per province: Palermo 420 Catania 427, Messina 94, Ragusa 61, Trapani 10, Siracusa 83, Agrigento 60, Caltanissetta 102, Enna 1

DATI ITALIA

Sono 28.337 i nuovi contagi da coronavirus in Italia resi noti oggi secondo il bollettino. Da ieri sono stati registrati altri 562 morti che portano il totale a 49.823 dall'inizio dell'emergenza legata all'epidemia.

Coronavirus, bollettino di oggi:

• 28.337 contagiati

• 562 morti

• 13574 guariti

+43 terapie intensive | +216 ricoveri

188.747 tamponi

Tasso di positività: 15,0% (+0,4%)

Sono 1.838 i nuovi positivi al Covid-19 registrati in Sicilia nelle ultime 24 ore, su 9.386 tamponi effettuati. Sono 43 i decessi, che portano il totale a 1.141.

Con i nuovi casi salgono a 36.241 gli attuali positivi con un incremento di 1.485. Di questi 1.810 sono i ricoverati, 31 in più rispetto a ieri: 1.568 in regime ordinario e 242 in terapia intensiva stesso numero di ieri. In isolamento domiciliare sono 34.431. I guariti sono 310. I nuovi positivi sono così distribuiti per province: Palermo 583, Catania 625, Messina 145, Ragusa 56, Trapani 71, Siracusa 126, Agrigento 107, Caltanissetta 70, Enna 55.