IN SICILIA 29 NUOVI CASI POSITIVI NELLE ULTIME 24 ORE, 9 SONO IN PROVINCIA DI CATANIA

Sono 29 i nuovi casi di Coronavirus in Sicilia, che non registra però alcun decesso. È quanto si evince dalla lettura del bollettino quotidiano pubblicato dal ministero della Salute domenica 9 agosto. In totale i casi registrati da inizio epidemia salgono a quota 3.424 e le vittime restano 284.

Sale a 2.749 (+6) il numero dei guariti, ma gli attualmente positivi salgono a 420 (+23). Aumenta a 39 il numero di pazienti ricoverati (+2), uno in più in terapia intensiva (5). Le persone in isolamento domiciliare sono 376 (+20).

Questa la divisione per province dei nuovi casi. A Catania in 24 ore sono stati diagnosticati 9 positivi, seguono Enna con 8; Siracusa con 7; Palermo con 3; Ragusa e Trapani con un nuovo caso per provincia. Zero nuovi positivi a Messina, Caltanissetta e Agrigento.

DATI ITALIA

Sono 463 i nuovi casi di contagio registrati nell'ultimo giorno, che hanno fatto segnare un netto rialzo rispetto alla giornata di ieri quando i nuovi casi erano stati 347. Il dato assume particolare rilevanza se si pensa che oggi sono stati elaborati 37.637 test del tampone contro i 53.298 dell'8 agosto. E' salito leggermente anche il numero dei ricoverati: sono 763 (+8) nei reparti Covid-19 e altri 45 (+2) in terapia intensiva. Il numero delle persone attualmente positive è pari a 13.263 (+310). Sono infine 2 i decessi dell'ultimo giorno.

Ecco i dati sulle persone attualmente positive al Coronavirus regione per regione:

5.588 in Lombardia

1.760 in Emilia Romagna

822 in Piemonte

1.046 nel Lazio

1.124 in Veneto

216 in Liguria

168 nelle Marche

420 in Sicilia

213 in Abruzzo

128 a Bolzano

166 in Friuli Venezia Giulia

187 in Puglia

100 in Calabria

78 a Trento

510 in Toscana

388 in Campania

60 in Sardegna

49 in Umbria

35 in Molise

75 in Basilicata

14 in Valle d’Aosta

