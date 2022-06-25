IN SICILIA 4.142 I NUOVI POSITIVI AL COVID E CINQUE I DECESSI. IL TASSO DI INCIDENZA SAL AL 22,6%

Cresce l'indice di positività al Coronavirus in Sicilia che, come si evince dall'ultimo bollettino del ministero della Salute, si attesta al 22,67%: sono 4.142, infatti, i nuovi casi registrati nelle...

Cresce l'indice di positività al Coronavirus in Sicilia che, come si evince dall'ultimo bollettino del ministero della Salute, si attesta al 22,67%: sono 4.142, infatti, i nuovi casi registrati nelle ultime 24 su 18.268 tamponi processati. È quanto emerge dal bollettino del ministero della Salute. Ieri erano stati 4.436 i nuovi casi di Covid-19 registrati a fronte di 20.767 tamponi processati (21,3% indice di positività). I decessi nelle ultime 24 ore sono stati 5. La Regione Siciliana ha comunicato che sul numero complessivo dei casi confermati comunicati in data odierna, 494 sono relativi a giorni precedenti al 24/06/22, e che i decessi riportati in data odierna sono da riferirsi ai seguenti giorni: 2 il 23/06/2022; 2 il 22/06/2022; 1 il 05/05/2022

Attualmente ci sono 62.909 positivi al Covid in Sicilia, di cui 685 ricoverati in ospedale in regime ordinario, 25 in terapia intensiva e 62.199 si trovano in isolamento domiciliare. Salgono a 1.196.042 i guariti e a 11.159 i decessi.

A livello nazionale, ancora in crescita la curva epidemica: sono 56.386 i nuovi casi Covid nelle ultime 24 ore, contro i 55.829 di ieri ma soprattutto i 34.978 di sabato scorso. I tamponi processati sono 258.456 (ieri 238.069) con il tasso di positività che scende dal 23,5% al 21,8%. I decessi sono 40 (ieri 51). Il numero delle vittime totali da inizio pandemia sale così a 168.058. Stabili le terapie intensive (ieri +9): sono ferme a 225 con 28 ingressi giornalieri. Continua ad aumentare, invece, il numero dei pazienti nei reparti ordinari: sono 137 in più (ieri +141) per un totale di 5.342 ricoverati.