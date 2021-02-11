IN SICILIA 760 NUOVI POSITIVI AL COVID E 26 MORTI NELLE ULTIME 24 ORE

Sono 760 i nuovi positivi al Covid19 in Sicilia su 21.602 tamponi processati.Le vittime sono state 26 nelle ultime 24 ore e portano il totale a 3.783 Il totale degli attualmente positivi è 36.655 con...

A cura di Redazione 11 febbraio 2021 17:25

