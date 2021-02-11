95047

IN SICILIA 760 NUOVI POSITIVI AL COVID E 26 MORTI NELLE ULTIME 24 ORE

Sono 760 i nuovi positivi al Covid19 in Sicilia su 21.602 tamponi processati.Le vittime sono state 26 nelle ultime 24 ore e portano il totale a 3.783 Il totale degli attualmente positivi è  36.655 con...

A cura di Redazione Redazione
11 febbraio 2021 17:25
IN SICILIA 760 NUOVI POSITIVI AL COVID E 26 MORTI NELLE ULTIME 24 ORE -
News
Condividi

Sono 760 i nuovi positivi al Covid19 in Sicilia su 21.602 tamponi processati.

Le vittime sono state 26 nelle ultime 24 ore e portano il totale a 3.783 Il totale degli attualmente positivi è  36.655 con una diminuzione di 932 casi rispetto a ieri. I guariti sono 1600. Negli ospedali continuano a diminuire i ricoveri che adesso sono in regime ordinario 1.071 ovvero 37  in meno rispetto a ieri e diminuiscono anche quelli in terapia intensiva che sono 165, cinque in meno rispetto a ieri.

DATI ITALIA

Coronavirus, bollettino di oggi:

• 15.146 contagiati
• 391 morti
• 19.838 guariti

-2 terapie intensive | -338 ricoveri

292.533 tamponi
Tasso di positività: 5,2% (+1,0%)

2.799.617 vaccinati totali

Continua a leggere su www.95047.it

Segui 95047