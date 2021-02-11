IN SICILIA 760 NUOVI POSITIVI AL COVID E 26 MORTI NELLE ULTIME 24 ORE
Sono 760 i nuovi positivi al Covid19 in Sicilia su 21.602 tamponi processati.
Le vittime sono state 26 nelle ultime 24 ore e portano il totale a 3.783 Il totale degli attualmente positivi è 36.655 con una diminuzione di 932 casi rispetto a ieri. I guariti sono 1600. Negli ospedali continuano a diminuire i ricoveri che adesso sono in regime ordinario 1.071 ovvero 37 in meno rispetto a ieri e diminuiscono anche quelli in terapia intensiva che sono 165, cinque in meno rispetto a ieri.
DATI ITALIA
Coronavirus, bollettino di oggi:
• 15.146 contagiati
• 391 morti
• 19.838 guariti
-2 terapie intensive | -338 ricoveri
292.533 tamponi
Tasso di positività: 5,2% (+1,0%)
2.799.617 vaccinati totali