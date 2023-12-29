IN SICILIA CAPODANNO CON IL CALDO, FINO A 8 GRADI IN PIÙ DELLA MEDIA STAGIONALE

Il ponte di Natale è trascorso all’insegna del bel tempo ma se avete in programma una gita fuori porta in Sicilia in questi giorni che ci porteranno fino alla notte di San Silvestro e Capodanno in val...

Il ponte di Natale è trascorso all’insegna del bel tempo ma se avete in programma una gita fuori porta in Sicilia in questi giorni che ci porteranno fino alla notte di San Silvestro e Capodanno in valigia magari mettere il costume da bagno è esagerato (anche se non troppo…) ma di sicuro c’è che non dovrete portare l’ombrello.

L’anticiclone che si è consolidato nel Mediterraneo – secondo le previsioni di 3bmeteo.com – porterà infatti alta pressione in tutta la Sicilia, niente pioggia, qualche nuvola isolata e soprattutto temperature comprese tra 16 e 20°C nei valori massimi in pianura e lungo le coste, quindi ben al di sopra delle medie stagionali.

Una situazione sostanzialmente uniforme in tutta la Sicilia da qui fino ai primi giorni di gennaio. Solo dopo la circolazione delle masse d’aria su scala europea potrebbe tornare a farsi più dinamica per il transito di nuove perturbazioni atlantiche, accompagnate dal ritorno delle piogge in un contesto termico più consono alla stagione invernale.

Dunque calma piatta sul versante meteo anche se da stasera qualche infiltrazione umida potrà raggiungere la Sicilia determinando qualche nube con cielo in prevalenza nuvoloso o molto nuvoloso, ma senza fenomeni degni di nota. Scordatevi insomma la pioggia.

Uno scenario che non cambia nemmeno giovedì quando ci saranno sì delle nubi con cieli nuvolosi o molto nuvolosi, ma senza precipitazioni. Lo zero termico sarà addirittura intorno ai 3550 metri, quindi persino più in alto della cima dell’Etna, dove infatti la neve non si vede. Situazione che proseguirà identica anche venerdì 29 dicembre. I venti saranno sempre deboli. Cieli nuvolosi o molto nuvolosi ma senza precipitazioni anche venerdì sabato 30 dicembre.

Non ci saranno invece nemmeno le nuvole – se non qualche sparuto episodio nel pomeriggio – nel giorno di San Silvestro quando l’alta pressione abbraccerà la Sicilia garantendo tempo stabile e soleggiato, con venti deboli anche se le temperature saranno in lieve calo nei valori massimi. Uno scenario che rimarrà identico anche lunedì di Capodanno con l’alta pressione che la farà da padrone garantendo tempo stabile ed assolato ovunque in tutta l’isola.

Per vedere un po’ di inverno in Sicilia dovremo verosimilmente aspettare la seconda settimana di gennaio gennaio 2024 quando sono previste correnti più fredde ed instabili in discesa dal Nord Europa: ma non è ancora detto che queste correnti riusciranno ad arrivare sino alla Sicilia.