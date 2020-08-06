IN SICILIA CRESCONO I POSITIVI: 30 CASI IN PIÙ, 14 A CATANIA, IN AUMENTO PURE NEL RESTO D’ITALIA

Nuova impennata di casi sull’Isola, 30 nelle ultime 24 ore (ieri sono stati 21).Nella provincia di Catania si contano 16 casi, 6 sono a Messina (di cui 5 migranti). Gli altri casi che interessano solo...

Nuova impennata di casi sull’Isola, 30 nelle ultime 24 ore (ieri sono stati 21).

Nella provincia di Catania si contano 16 casi, 6 sono a Messina (di cui 5 migranti). Gli altri casi che interessano solo migranti sono stati registrati: 4 a Caltanissetta, 2 a Palermo, uno a Ragusa e uno a Enna.

Crescono i ricoverati in ospedale, che sono adesso 41, mentre rimane invariata la situazione in terapia intensiva (4 i pazienti). Sono invece 301 i pazienti in isolamento domiciliare, per un totale di 342 positivi sull’Isola.

Dall’inizio della pandemia sono 3.369 le persone che hanno contratto il covid-19 in Sicilia.

In aumento i casi pure nel resto d'italiano.

Sono 402 i nuovi casi di Covid e 6 i decessi nelle ultime 24 ore. 347 i guariti. Ieri i contagi erano stati 384 e le vittime 10.

Complessivamente da inizio pandemia i contagiati sono stati 249.204 e 35.187 i morti, mentre i guariti sono 201.323.

Questi i numeri diffusi dal ministero della Salute.

Sono 762 i pazienti ricoverati negli ospedali, 42 sono in terapia intensiva.

Le regioni Covid free oggi sono Basilicata e Molise.