IN SICILIA EFFETTUATI 1104 TAMPONI, DUE NUOVI POSITIVI AL COVID-19 MA NESSUN DECESSO, IN CALO NEL RESTO D'ITALIA

Due nuovi contagi da coronavirus e nessun decesso in Sicilia rispetto a ieri, con un guarito in più nel corso delle 24 ore. E' questa la situazione aggiornata alla protezione civile dalla RegioneDunqu...

Due nuovi contagi da coronavirus e nessun decesso in Sicilia rispetto a ieri, con un guarito in più nel corso delle 24 ore. E' questa la situazione aggiornata alla protezione civile dalla Regione

Dunque, in Sicilia sono stati segnalati, in tutto, 3072 casi. Nell'Isola i ricoverati sono sempre 26 (di cui 6 in terapia intensiva), 115 in isolamento domiciliare, per un totale di 141 attuali positivi. Nessun decesso nelle ultime 24 ore, con un totale fermo a 280. I guariti salgono a 2651, i tamponi a 189.938, 1104 in più rispetto a ieri.

Il totale delle persone che hanno contratto il virus in Italia è di 238.499, con un incremento rispetto a ieri di 224 nuovi casi. Il numero totale di attualmente positivi è di 20.972, con una decrescita di 240 assistiti rispetto a ieri.

Lo riferisce la Protezione Civile. Tra gli attualmente positivi, 148 sono in cura presso le terapie intensive, con un decremento di 4 pazienti rispetto a ieri. 2.314 persone sono ricoverate con sintomi, con un decremento di 160 pazienti rispetto a ieri. 18.510 persone, pari all’88% degli attualmente positivi, sono in isolamento senza sintomi o con sintomi lievi.

Rispetto a ieri i deceduti sono 24 e portano il totale a 34.634. Il numero complessivo dei dimessi e guariti sale invece a 182.893, con un incremento di 440 persone rispetto a ieri. Sono 7 le regioni ad aumento zero: Marche, Abruzzo, Umbria, Sardegna, Valle d’Aosta, Molise e Basilicata.

Sono 16 le regioni senza nuove vittime da coronavirus nelle ultime 24 ore in Italia, in base ai dati della Protezione civile. Si tratta di Veneto, Toscana, Lazio, Marche, Campania, Puglia, Sicilia, Friuli Venezia Giulia, Abruzzo, Trentino Alto Adige, Umbria, Sardegna, Valle d’Aosta, Calabria, Molise e Basilicata.