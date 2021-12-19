IN SICILIA I SALDI COMINCIANO IL 2 GENNAIO 2022

In Sicilia saldi invernali a partire dal 2 gennaio e fino al 15 marzo 2022. A stabilirlo è il decreto firmato oggi dall'assessore regionale alle Attività produttive, Mimmo Turano. Soddisfatta, dunque,...

In Sicilia saldi invernali a partire dal 2 gennaio e fino al 15 marzo 2022. A stabilirlo è il decreto firmato oggi dall'assessore regionale alle Attività produttive, Mimmo Turano. Soddisfatta, dunque, la richiesta delle associazioni di categoria di anticipare la data dei saldi invernali al 2 gennaio, in linea con le altre regioni d'Italia, visto che lo scorso anno erano iniziati il 7 gennaio a causa delle limitazioni e dei divieti per le imprese e i cittadini dettati dalle misure per l'emergenza Covid. «Ho voluto accogliere le richieste delle associazioni dei commercianti, che conoscono bene l'andamento del mercato in questo particolare momento, e fissare un'anticipazione della data per favorire le vendite al dettaglio», ha detto l'assessore Turano. La conclusione dei saldi invernali è fissata per il 15 marzo 2022.