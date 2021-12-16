IN SICILIA IL 78% DEI SOGGETTI ATTUALMENTE OSPEDALIZZATI SONO NON VACCINATI O NON HANNO COMPLETATO IL CICLO DI VACCINAZIONE

Sono stati 6.168 i nuovi casi di positivi al covid registrati nella settimana, tra il 6 ed il 12 dicembre, con una sensibile ripresa della crescita dell'incidenza sul territorio regionale, pari al 30...

Sono stati 6.168 i nuovi casi di positivi al covid registrati nella settimana, tra il 6 ed il 12 dicembre, con una sensibile ripresa della crescita dell'incidenza sul territorio regionale, pari al 30 per cento rispetto alla settimana precedente.

L'incidenza cumulativa settimanale si è attestata al valore di 127 nuovi casi ogni 100.000 abitanti.

Il rischio più elevato, in termini di nuovi casi su popolazione residente, si è registrato nelle province di Caltanissetta (192,64/100.000 abitanti), Messina (173,8), Catania (162,2) e Trapani (159,7). Lo dice il bollettino del Dipartimento attività sanitarie e osservatorio epidemiologico della Regione siciliana.

Il trend in incremento si è manifestato in tutte le fasce d'età, ma quelle che hanno continuato a sostenere la curva epidemica si collocano tra i 6/10 anni (295/100.000) e 11/13 anni (258,7/100.000) con un'incidenza più che doppia rispetto alla media della popolazione generale.

In aumento, anche, il numero dei focolai che sono passati dai 1.881 della settimana precedente agli attuali 2.109.

L'andamento dei contagi si è accompagnato anche ad un incremento di nuove ospedalizzazioni (263) con ricadute sulla prevalenza di occupazione dei posti letto in area medica, in crescita rispetto alla settimana precedente. Il 78% dei soggetti attualmente ospedalizzati sono non vaccinati o non hanno completato il ciclo di vaccinazione, dice il Dasoe.

(ANSA).