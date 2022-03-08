IN SICILIA LA CURVA DEI CONTAGI COVID TORNA A SALIRE, 7.049 I NUOVI CASI. L'ISOLA È PRIMA IN ITALIA PER CONTAGI
Sono 7.049 i nuovi casi di Covid19 registrati a fronte di 39.611 tamponi processati in Sicilia; ieri erano 2.357.Il tasso di positività sale al 17,8% ieri era al 13,6%.L'isola sale al primo posto per...
Sono 7.049 i nuovi casi di Covid19 registrati a fronte di 39.611 tamponi processati in Sicilia; ieri erano 2.357.
Il tasso di positività sale al 17,8% ieri era al 13,6%.
L'isola sale al primo posto per contagi in Italia. Gli attuali positivi sono 226.472 con un incremento di 3.136 casi.
I guariti sono 4.489 mentre le vittime sono 35 portano il totale dei decessi a 9.655.
Sul fronte ospedaliero sono 959 ricoverati con 28 ricoveri in meno rispetto a ieri, in terapia intensiva sono 63, due casi in meno rispetto a ieri.
Questi i dati del contagio nelle singole province Palermo con 1710 casi, Catania 1075, Messina 1047, Siracusa 718, Trapani 814, Ragusa 643, Caltanissetta 399, Agrigento 1078, Enna 176.