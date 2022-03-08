IN SICILIA LA CURVA DEI CONTAGI COVID TORNA A SALIRE, 7.049 I NUOVI CASI. L'ISOLA È PRIMA IN ITALIA PER CONTAGI

Sono 7.049 i nuovi casi di Covid19 registrati a fronte di 39.611 tamponi processati in Sicilia; ieri erano 2.357.Il tasso di positività sale al 17,8% ieri era al 13,6%.L'isola sale al primo posto per...

A cura di Redazione 08 marzo 2022 20:17

