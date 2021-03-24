IN SICILIA NUOVA ZONA ROSSA E SCUOLA CHIUSE IN 22 COMUNI DELL'ISOLA DA LUNEDI 29 MARZO

Il presidente della Regione, Nello Musumeci, ha istituito una nuova "zona rossa" in Sicilia. Si tratta di Acate, in provincia di Ragusa.L'ordinanza entrerà in vigore dopodomani, 26 marzo e sarà valida...

A cura di Redazione 24 marzo 2021 21:23

