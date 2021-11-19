IN SICILIA SCATTA L’OBBLIGO DI MASCHERINA ALL’APERTO

“In arrivo in Sicilia ulteriori misure di prevenzione anti Covid-19, visto l’approssimarsi delle festività natalizie. A prevederle una nuova ordinanza del presidente della Regione Nello Musumeci, adot...

“In arrivo in Sicilia ulteriori misure di prevenzione anti Covid-19, visto l’approssimarsi delle festività natalizie. A prevederle una nuova ordinanza del presidente della Regione Nello Musumeci, adottata dopo la relazione dell’assessorato alla Salute.

I provvedimenti sono in vigore da ieri(giovedì 18 novembre) fino al 31 dicembre”.

L’annuncio in una nota della Regione: “Dovranno sottoporsi all’esame, nei porti e aeroporti siciliani, anche i viaggiatori che arrivano dalla Germania e dal Regno Unito. Attualmente il controllo è già previsto per chi proviene, o vi abbia transitato nei 14 giorni precedenti, dagli Usa, Malta, Portogallo, Spagna, Francia, Grecia e Paesi Bassi. Viene introdotto l’obbligo di portare la mascherina sempre con sé e di indossarla anche in tutti i luoghi aperti al pubblico particolarmente affollati”.

Per quanto riguarda l’obbligo della mascherina, è valido per tutti gli over 12. Si è dispensati, come precisato dall’ordinanza, solo quando ci si trova tra congiunti o conviventi.

(Uso della mascherina)

1. È obbligo di ogni cittadino al di sopra dei 12 anni di tenere sempre la mascherina nella

propria disponibilità, quando si è fuori casa. Nei luoghi aperti al pubblico la mascherina

deve essere indossata se si è nel contesto di presenze di più soggetti in luoghi

particolarmente affollati. Si è dispensati solo quando ci si trova tra congiunti o conviventi.

2. Le autorità competenti al mantenimento dell’ordine pubblico provvedono a garantire il

rispetto delle superiori prescrizioni, anche mediante azioni mirate di controllo e con la

irrogazione delle sanzioni previste dalla legge