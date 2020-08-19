«IN SICILIA SITUAZIONE COVID FUORI CONTROLLO». E RAZZA QUERELA IL METEO.IT

“IlMeteo.it sta diffondendo una notizia FALSA”. A scriverlo sul suo profilo facebook è l’assessore regionale per la Salute Ruggero Razza dopo che un sito di previsioni meteo che da qualche tempo ha in...

“IlMeteo.it sta diffondendo una notizia FALSA”. A scriverlo sul suo profilo facebook è l’assessore regionale per la Salute Ruggero Razza dopo che un sito di previsioni meteo che da qualche tempo ha iniziato a scrivere anche di altro ha diffuso un articolo nel quale si titola su una situazione epidemiologica siciliana ormai fuori controllo. “Tanti giovani in terapia intensiva – scrive il sito – NON È VERO – replica a caratteri maiuscolo l’assessore regionale.E ancora “Situazione fuori controllo” scrive il sito. UNA MENZOGNA – replica ancora in maiuscolo Razza.

L’assessore regionale stavolta non ci sta proprio “Avvieremo un’azione legale. Sono criminali” conclude il suo post.