IN SICILIA UN NUOVO CONTAGIO E UN DECESSO NEL CATANESE: AUMENTA IL NUMERO DEI GUARITI

Un nuovo contagio in provincia di Catania e un decesso in più (sempre nel Catanese) nell'ambito dell'emergenza di coronavirus in Sicilia. Questo il quadro riepilogativo della situazione nell'Isola così come comunicato dalla Regione Siciliana all'Unità di crisi nazionale.

Dall'inizio dei controlli, i tamponi effettuati sono stati 180.327 (+4.094 rispetto a venerdì 12 giugno), su 150.982 persone: di queste sono risultate positive 3.458 (+1 rispetto a ieri), mentre attualmente sono ancora contagiate 805 (-36), 2.373 sono guarite (+38) e 280 decedute (+1 rispetto a ieri). Degli attuali 805 positivi, 34 pazienti (-3) sono ricoverati - di cui 4 in terapia intensiva (+1 rispetto a ieri) - mentre 771 (-33) sono in isolamento domiciliare.

I dati aggiornati provincia per provincia: Agrigento, 32 (0 ricoverati, 108 guariti e 1 deceduto); Caltanissetta, 10 (2, 155, 11); Catania, 398 (11, 578, 101); Enna, 8 (0, 388, 29); Messina, 119 (12, 387, 59); Palermo, 217 (9, 328, 38); Ragusa, 7 (0, 84, 7); Siracusa, 0 (0, 222, 29); Trapani, 14 (0, 123, 5).