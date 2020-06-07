IN SICILIA UN NUOVO CONTAGIO NEL RAGUSANO E UN DECESSO NEL MESSINESE, AUMENTANO I GUARITI

C’è un caso in più di coronavirus in Sicilia: i test risultati positivi dall’inizio della pandemia salgono così a 3451. Calano però le persone attualmente contagiate che passano dalle 866 di ieri alle...

C’è un caso in più di coronavirus in Sicilia: i test risultati positivi dall’inizio della pandemia salgono così a 3451. Calano però le persone attualmente contagiate che passano dalle 866 di ieri alle 862 di oggi. Sono questi i dati diffusi dalla Protezione civile nazionale.

In ospedale ad oggi ci sono 49 persone (ieri erano 54 persone) e dunque ce ne sono cinque in meno e di questi 7 sono in terapia intensiva (dato invarfiato rispetto a ieri) In isolamento domiciliare ci sono 813 persone (una in più rispetto a ieri). Il numero dei guariti è salito a 2312 (cinque in più rispetto a ieri).

Purtroppo c’è stato un morto e il numero complessivo delle vittime è di 277. I dati di oggi si riferiscono a 1553 tamponi (ieri ne erano stati fatti 2793) e così il numero totale dei test è salito a 164.985.