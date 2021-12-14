IN SICILIA VIA ALLA PRENOTAZIONE DEI VACCINI PER LA FASCIA 5-11 ANNI
Covid, da oggi in Sicilia via alla prenotazione dei vaccini per la fascia 5-11 anni Da oggi in Sicilia è possibile prenotare la prima dose del vaccino anti Covid-19 anche per i bambini dai 5 agli 11 anni, così come previsto dal Ministero della Salute in tutta Italia.
Le somministrazioni verranno effettuate da giovedì 16 dicembre nei 65 punti vaccinali pediatrici distribuiti in tutte le province dell'Isola, nei quali sono stati predisposti accessi e corsie riservate ai più piccoli.
Il giorno della somministrazione del vaccino i bambini dovranno avere 5 anni compiuti. Lo rende noto l'Assessorato della Salute della Regione Siciliana.
La prenotazione può essere effettuata collegandosi alla piattaforma governativa (prenotazioni.vaccinicovid.gov.it) predisposta da Poste Italiane, oppure attraverso il sito www.siciliacoronavirus.it, da dove è possibile scaricare altresì la modulistica relativa alla vaccinazione.
Il giorno della vaccinazione è necessario che sia presente anche uno solo dei genitori/tutori legali, il quale dovrà dichiarare di avere informato l'altro genitore.
Il vaccino previsto per i bambini dai 5 agli 11 anni è Comirnaty (BioNTech/Pfizer), nella formulazione specifica approvata da Aifa, con un dosaggio ridotto a circa un terzo rispetto a quello per gli over 12. Anche per i bambini è prevista la somministrazione di una seconda dose, a distanza di tre settimane dalla prima. (