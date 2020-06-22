IN SICILIA ZERO NUOVI CONTAGI NELLE ULTIME 24 ORE, IN ITALIA 23 MORTI E TERAPIE INTENSIVE VUOTE IN NOVE REGIONI

Questo il quadro riepilogativo della situazione nell'Isola negli ultimi tre giorni (20-22 giugno) e aggiornato alle ore 17 di oggi, in merito all’emergenza così come comunicato dalla Reg...

Questo il quadro riepilogativo della situazione nell'Isola negli ultimi tre giorni (20-22 giugno) e aggiornato alle ore 17 di oggi, in merito all’emergenza #Coronavirus, così come comunicato dalla Regione Siciliana all'Unità di crisi nazionale.

Dall'inizio dei controlli, i tamponi effettuati sono stati 192.138 (+4.269 rispetto a venerdì 19 giugno), su 159.796 persone: di queste sono risultate positive 3.072 (+2), mentre attualmente sono ancora contagiate 141 (-9), 2.651 sono guarite (+11) e 280 decedute (0).

Degli attuali 141 positivi, 26 pazienti (0) sono ricoverati - di cui 6 in terapia intensiva (+1) - mentre 115 (-9) sono in isolamento domiciliare.

Lo comunica la presidenza della Regione Siciliana.

Si raccomanda di attenersi scrupolosamente alle indicazioni fornite dal Ministero della Salute per contenere la diffusione del virus. Per ulteriori approfondimenti visitare il sito dedicato www.siciliacoronavirus.it o chiamare il numero verde 800.45.87.87.

DATI ITALIA

IN ITALIA 23 MORTI IN UN GIORNO E TERAPIE INTENSIVE VUOTE

IN NOVE REGIONIAltri 23 morti e 218 nuovi casi di Coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore. E' quanto emerge dal bollettino della Protezione Civile. Si tratta dell'incremento giornaliero di vittime più basso dal 2 marzo, quando c'erano stati 18 morti. Sale così a 34.657 il totale dei decessi dall'inizio dell'emergenza, mentre sono 238.720 i casi totali.

In Lombardia, la Regione più colpita, rispetto a ieri si sono registrati altri 143 casi (il 66% del totale). Sono invece 7 le Regioni a zero contagi nelle ultime 24 ore. Per quanto riguarda la situazione negli ospedali, risultano ancora ricoverati con sintomi 2.038 pazienti e altri 127 (21 in meno rispetto a ieri) si trovano in terapia intensiva.

In isolamento domiciliare 18.472 persone. In tutto gli attualmente positivi sono 20.637, in riduzione di 335 rispetto a ieri. Il numero dei guariti sale a 183.426 (+533). E' stato intanto superato il tetto dei 5 milioni di tamponi eseguiti dall'inizio dell'emergenza (sono 5.013.342, di cui 28.972 nelle ultime 24 ore) per un totale di 3.057.902 casi testati.