IN SPIAGGIA A GIARDINI NAXOS 70 CUORICINI CONTRO LA CHIUSURA DELLA CARDIOCHIRURGIA PEDIATRICA A TAORMINA

Settanta cuoricini con sotto i nomi dei 70 parlamentari dell'Assemblea regionale siciliana sono stati piantati sull'arenile del Lido di Giardini Naxos.

L'iniziativa è del comitato dei genitori dei bambini in cura nel Centro di cardiochirurgia pediatrica Mediterraneo del Bambino Gesù (presso l'ospedale San Vincenzo di Taormina), e mira a sensibilizzare il governo a tenere aperto il centro d'eccellenza che rischia di chiudere definitivamente a fine luglio.

"Il 31 luglio scade l'ultima deroga concessa al Governo regionale per il mantenimento del Ccpm - docono i genitori -.

E' necessario quindi che il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, e tutti i deputati siciliani chiedano al Governo nazionale la tanto attesa deroga.

Il ministro Schillaci ha assicurato la piena volontà del governo nazionale ma necessita la richiesta ufficiale del governo regionale. Non permetteremo ancora di giocare con la vita dei nostri figli e siamo stanchi di vivere con la paura di non poter far curare i nostri ragazzi nel centro che da sempre li ha in cura".