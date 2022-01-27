IN SVEZIA, NO A VACCINO SOTTO I 12 ANNI: BENEFICI NON SUPERANO RISCHI

La Svezia ha deciso di non raccomandare i vaccini contro il COVID per i bambini di età compresa tra 5 e 11 anni, ha affermato giovedì l'Agenzia sanitaria, sostenendo che i benefici non superano i rischi.

"Con le conoscenze che abbiamo oggi, con un basso rischio di malattie gravi per i bambini, non vediamo alcun chiaro vantaggio nel vaccinarli", ha detto in una conferenza stampa Britta Bjorkholm, funzionaria dell'Agenzia sanitaria.

Ha aggiunto che la decisione potrebbe essere rivista se la ricerca fosse cambiata o se una nuova variante avesse cambiato la pandemia. I bambini dei gruppi ad alto rischio possono già ricevere il vaccino.

La Svezia ha registrato oltre 40.000 nuovi casi il 26 gennaio, uno dei numeri giornalieri più alti durante la pandemia, nonostante i test limitati. Mentre la quarta ondata ha visto il record giornaliero di infezione in frantumi, l'assistenza sanitaria non è sotto lo stesso sforzo delle ondate precedenti.

Giovedì 101 pazienti con COVID hanno richiesto cure intensive, ben al di sotto degli oltre 400 pazienti durante la primavera del 2021. In totale, quasi 16.000 persone sono morte di COVID in Svezia dall'inizio della pandemia.

Mercoledì il governo svedese ha esteso le restrizioni, che includevano orari di apertura limitati per i ristoranti e un limite di presenze per i locali al coperto, per due settimane, ma ha detto che sperava di rimuoverle il 9 febbraio .

