Anche in questa mattina di Ferragosto tanta gente comune sta rendendo omaggio alla camera ardente di Nadia Toffa al teatro Santa Chiara di Brescia. Molti i bresciani, ma anche persone che arrivano da fuori regione e che lasciano messaggi e ricordi per la presentatrice delle Iene.

Anche i lavoratori dell'Ilva di Taranto hanno voluto mandare un messaggio alla famiglia di Nadia Toffa.

IN TANTI PER SALUTARE NADIA TOFFA

Domani mattina alle 10:30 saranno celebrati i funerali in Cattedrale a Brescia.