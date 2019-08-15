95047

IN TANTI PER SALUTARE NADIA TOFFA

A cura di Redazione Redazione
15 agosto 2019 13:54
Anche in questa mattina di Ferragosto tanta gente comune sta rendendo omaggio alla camera ardente di Nadia Toffa al teatro Santa Chiara di Brescia. Molti i bresciani, ma anche persone che arrivano da fuori regione e che lasciano messaggi e ricordi per la presentatrice delle Iene.

Anche i lavoratori dell'Ilva di Taranto hanno voluto mandare un messaggio alla famiglia di Nadia Toffa.

Domani mattina alle 10:30 saranno celebrati i funerali in Cattedrale a Brescia.

