IN TANTI PER SALUTARE NADIA TOFFA
Anche in questa mattina di Ferragosto tanta gente comune sta rendendo omaggio alla camera ardente di Nadia Toffa al teatro Santa Chiara di Brescia. Molti i bresciani, ma anche persone che arrivano da...
A cura di Redazione
15 agosto 2019 13:54
Anche in questa mattina di Ferragosto tanta gente comune sta rendendo omaggio alla camera ardente di Nadia Toffa al teatro Santa Chiara di Brescia. Molti i bresciani, ma anche persone che arrivano da fuori regione e che lasciano messaggi e ricordi per la presentatrice delle Iene.
Anche i lavoratori dell'Ilva di Taranto hanno voluto mandare un messaggio alla famiglia di Nadia Toffa.
IN TANTI PER SALUTARE NADIA TOFFA