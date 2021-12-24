IN UN COMUNE DELLA SARDEGNA FESTE E PRANZI DI NATALE A CASA SOLO COL GREEN PASS

A Palau per il pranzo di Natale e il cenone di San Silvestro in famiglia serve il Green pass.Lo impone un'ordinanza del sindaco, Francesco Giuseppe Manna, che rimarrà in vigore fino al 10 gennaio 2022...

A Palau per il pranzo di Natale e il cenone di San Silvestro in famiglia serve il Green pass.

Lo impone un'ordinanza del sindaco, Francesco Giuseppe Manna, che rimarrà in vigore fino al 10 gennaio 2022. Il documento fissa una serie di regole per evitare che le festività natalizie inneschino focolai di Covid 19: la chiusura del parco giochi comunale o l'obbligo di indossare le mascherine all'aperto.

Ma l'ordinanza contiene anche una novità: «il divieto di organizzare o partecipare a feste private, pranzi o cene all'aperto o al chiuso, oltre i componenti del nucleo familiare e parenti muniti di certificazione verde». I controlli per il rispetto dell'ordinanza sono demandati alla polizia locale e alle altre forze dell'ordine.

I trasgressori, avverte il sindaco gallurese, saranno perseguiti ai sensi e per gli effetti dell'art. 650 del codice penale, ossia «con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a 206 euro».