IN VENDITA DUE TERRENI BOSCHIVI TRA PIANO VETORE E MONTE SONA A BELPASSO

L’Agenzia del Demanio ha posto in vendita due terreni boschivi che si trovano intorno a quota 1.500 metri sul livello del mare, tra Piano Vetore e Monte Sona, ricadenti sul territorio di Belpasso.

Secondo il consigliere comunale del Movimento 5 Stelle Damiano Caserta, “la politica non può rimanere in silenzio e inerte di fronte a tali fatti e vogliamo capire cosa stia facendo l’Amministrazione comunale in questa vicenda, se si sia mossa e in che modo”.

Per questo il movimento ha presentato un’interrogazione urgente, rivolta al sindaco e all’assessore Di Mauro, per sapere se abbiano intenzione di esercitare un eventuale diritto di prelazione, qualora sussistente, così previsto dall’avviso di vendita al punto 8, se Belpasso non intenda partecipare all’avviso di vendita, se non intenda richiedere lo stralcio di tali terreni dall’avviso di vendita, o quali azioni stiano svolgendo per tutelare le zone verdi del territorio comunale.

I due terreni, insieme, coprono una superficie di 100 mila metri quadrati e il loro valore è stimato in 36 mila euro, “e ci chiediamo se non sia il caso di investire sul verde o di programmare degli interventi mirati, o anche solo che questa Amministrazione ci illustri la sua ‘visione’ sulla tenuta ambientale del suo territorio”. Come nel caso del Parco delle Torrette, “aspettiamo – conclude Caserta – che il Comune prima o poi faccia qualcosa, e aspettiamo infatti che venga convocata, dopo quasi 5 mesi, la prima riunione della commissione promessa dal sindaco”.