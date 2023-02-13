IN VENDITA I CENTRI COMMERCIALI, LE ZAGARE E LE GINESTRE

La sezione Fallimenti del Tribunale di Catania ha messo in vendita i due cespiti appartenenti al fallimento Aligrup Spa, società della grande distribuzione in liquidazione appartenuta al 're dei super...

La sezione Fallimenti del Tribunale di Catania ha messo in vendita i due cespiti appartenenti al fallimento Aligrup Spa, società della grande distribuzione in liquidazione appartenuta al 're dei supermercati' Sebastiano Scuto: i centri commerciali Le Zagare e Le Ginestre.

Il provvedimento, che ha il numero di registro 21/2021 e giudice delegato Lucia De Bernardin, è pubblicato su alcuni quotidiani.

Il centro commerciale Le Zagare, a San Giovanni La Punta, è costituito da 55 unità commerciali: il rendimento operativo netto è di 2.327.356,38 euro e il suo valore 26.453.137 euro.

Il centro commerciale Le Ginestre, a Tremestieri Etneo, sviluppa circa 1 milione di visitatori annui con 29 unità commerciali. Il rendimento operativo netto è 551.157 euro mentre il suo valore è 2.781.350 euro Il termine per la presentazione di offerte non vincolanti per entrambi i cespiti è il 31 marzo 2023, a seguito della quale potrà essere dato accesso alla data room.

Il prezzo base è di euro 29.000.000 per entrambi i cespiti, le offerte inziali non potranno essere inferiori al 75% di tale somma. Le offerte vincolanti dovranno pervenire entro il 31 luglio 2023, seguirà la valutazione delle stesse.

Entro il 30 settembre 2023 avverrà la pubblicazione dell'avviso di vendita.

Infine, entro il 28 febbraio 2024 è prevista la stipula dell'atto definitivo.

Per qualsiasi ulteriore informazione o al fine di ricevere copia del Teaser contenente le info più rilevanti, si prega di rivolgersi a [email protected]. Si attendono manifestazioni di interesse non vincolanti entro il 31/03/2023.