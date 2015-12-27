In via Sabotino si è aperto un “cratere” sull’asfalto

I residenti: abbiamo paura che si apra una voragine. Il Comune ha promesso per domani un sopralluogo
95047.it Via Sabotino a Paternò, si trova alle spalle della villa comunale Moncada. Da qualche giorno i residenti della via segnalano l’apertura di un piccolo cratere che rischia di farsi voragine: un enorme profondo sull’asfalto proprio di fronte ad un palazzo che si trova sulla via.
L’area è momentaneamente transennata.
“Chiediamo che si intervenga al più presto: abbiamo paura che possa accadere qualcosa di spiacevole”, raccontano a 95047.it alcuni abitanti della zona.
Dal Comune avrebbero, intanto, rassicurato che domani verrà effettuato un sopralluogo da parte dei tecnici.