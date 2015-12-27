In via Sabotino si è aperto un “cratere” sull’asfalto

I residenti: abbiamo paura che si apra una voragine. Il Comune ha promesso per domani un sopralluogo

12431514_10205612440369814_1924745347_n un enorme profondo sull’asfalto proprio di fronte ad un palazzo che si trova sulla via. L’area è momentaneamente transennata. “Chiediamo che si intervenga al più presto: abbiamo paura che possa accadere qualcosa di spiacevole”, raccontano a 95047.it alcuni abitanti della zona.

Dal Comune avrebbero, intanto, rassicurato che domani verrà effettuato un sopralluogo da parte dei tecnici.