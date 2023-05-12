INAUGURATA A PATERNÒ LA NUOVA SEDE DELLA MULTINAZIONALE DIAVERUM

Inaugurato ieri a Paternò il centro dialisi DIAVERUM una multinazionale presente in tutta Europa ,il sindaco Nino Naso taglia il nastro in presenza dei dirigenti, dei medici, infermieri , e pazienti ,...

Inaugurato ieri a Paternò il centro dialisi DIAVERUM una multinazionale presente in tutta Europa ,il sindaco Nino Naso taglia il nastro in presenza dei dirigenti, dei medici, infermieri , e pazienti ,mentre il vescovo Monsignor Luigi Renna padre Salvatore Alì e padre Alessandro Ronsisvalle hanno benedetto i locali del centro.

La DIAVERUMV è fornita di personale sanitario di alta professionalità ma soprattutto di umanità verso i pazienti, il centro Diaverum oltre all'assistenza ai dializzati fornisce un ambulatorio nefrologico del tutto gratuito gestito dal direttore sanitario dottor Giuseppe Quattrone affiancato anche dal dottor Concetto Ricciari medico nutrizionista.