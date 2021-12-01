INAUGURATO AL CENTRO SICILIA, IL PRIMO PUNTO VENDITA PRIMARK DELL’ISOLA

Folla e follia al parco commerciale Centro Sicilia di Catania Misterbianco per l'apertura nella galleria dello store Primark, marchio irlandese specializzato nella vendita di abbigliamento low cost. O...

Folla e follia al parco commerciale Centro Sicilia di Catania Misterbianco per l'apertura nella galleria dello store Primark, marchio irlandese specializzato nella vendita di abbigliamento low cost. Oggi era in programma l'inaugurazione del nuovo negozio e come era prevedibile si sono formate lunghissime code per entrare e scatenarsi nello shopping. Una folla incredibile è accorsa nel centro commerciale dove gli addetti hanno faticato non poco per tenere a bada i clienti che non hanno certamente potuto tenere la distanza raccomandata dalle misure anti-Covid e che si sono messi in fila dotati di mascherine ma comunque appiccicati l'uno all'altro.

Gli ingressi al negozio sono stati contingentati e sono stati allestiti dei ticket per mettere ordine, la gente accorsa era veramente tanta.

Sono state diffuse, anche attraverso i social, le modalità d’accesso. I clienti dovranno seguire alcune semplici procedure, volte anche ad assicurare la sicurezza di tutti. Bisognerà, in ordine:

ritirare un ticket presso i desk dedicati, inquadrando il QR code;

controllare l’ordine d’accesso, attraverso degli schermi in galleria, direttamente dal proprio dispositivo, oppure

inquadrando il QR code sul ticket.attendere il proprio turno per poi dirigersi verso il percorso di fila;



Occorrerà precisare che ciascun ticket è valido per:

l’accesso di una singola persona;

per la giornata in corso;

fino ai 30 minuti della comunicazione che apparirà sui monitor.

Per gli amanti dello shopping le belle notizie non sono finite qui. Secondo quanto indicato anche all’interno della pagina Facebook del centro commerciale “Centro Sicilia”, dal giorno seguente l’inaugurazione del nuovo negozio Primark viene disposta un’apertura anticipata.

Dal 2 Dicembre, Primark sarà aperto tutti i giorni dalle ore 8:00 alle ore 22:00 per garantire a tutti i clienti un esperienza d’acquisto migliore e ancora più in sicurezza.