Inaugurazione della Mostra "Antonio Ligabue" a Centuripe

Il 6 luglio 2024 ha visto l'inaugurazione della mostra "Antonio Ligabue" presso il Baglio comunale di Centuripe, situato in piazza Lanuvio 28, presso l'antiquarium comunale. L'evento ha attirato numer...

Il 6 luglio 2024 ha visto l'inaugurazione della mostra "Antonio Ligabue" presso il Baglio comunale di Centuripe, situato in piazza Lanuvio 28, presso l'antiquarium comunale.

L'evento ha attirato numerosi appassionati d'arte e curiosi, desiderosi di ammirare le opere di uno dei più celebri pittori italiani del XX secolo.

La mostra include un totale di otto opere di Antonio Ligabue, offrendo ai visitatori un'ampia panoramica del suo stile unico e della sua visione artistica.

Ligabue, noto per i suoi dipinti intensi e spesso selvaggi raffiguranti animali e scene di vita contadina, è considerato una figura di spicco nell'arte naif italiana. Le sue opere esposte a Centuripe rappresentano una straordinaria occasione per immergersi nel suo mondo creativo e comprendere meglio la sua complessa personalità artistica.

Oltre alle opere di Ligabue, la mostra presenta anche lavori di altri due importanti artisti: Filippo de Pisis e Carlo Zinelli. De Pisis, celebre per i suoi paesaggi urbani e nature morte, e Zinelli, noto per le sue opere caratterizzate da un forte espressionismo, arricchiscono ulteriormente l'esposizione, offrendo un interessante confronto tra stili e sensibilità artistiche diverse.

La mostra, aperta al pubblico, rappresenta un'opportunità unica per esplorare l'arte di Ligabue e degli altri artisti esposti in un contesto storico e suggestivo come il Baglio comunale di Centuripe.