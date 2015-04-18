Incappucciati e armati: entrano in casa e rapinano una famiglia

E' accaduto in centro storico. Vittima una coppia con tre figli di origini cinesi: portati via 1800 euro

95047.it Hanno fatto irruzione all’interno di una abitazione del centro storico incappucciati e armati fino ai denti minacciando la famiglia di origini cinesi che vi abita. Erano in tre ed hanno intimato a marito e moglie a consegnare loro i risparmi che avevano da parte: circa 1800 euro stando al racconto delle vittime. Portato via il malloppo sono fuggiti via senza lasciare traccia. La famiglia, in evidente stato di shock, è finita in ospedale.

I tre balordi hanno scassinato la porta d’ingresso dell’abitazione mentre tutta la famiglia stava già dormendo. Il bottino portato via costitutiva il risparmio messo da parte dalla coppia per curare la figlia: per questo motivo, l’indomani hanno, comunque, dovuto prendere un aereo e tornare in patria. Qualche giorno prima, la stessa coppia di cinesi aveva subìto una rapina al negozio. Sembra certo che chi ha agito lo ha fatto andando a colpo sicuro. Sul fatto, indagano i carabinieri.