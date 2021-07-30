INCENDI A CATANIA: IN CORSO DIVERSE EVACUAZIONI CON L'ASSISTENZA DELLA POLIZIA NEI VILLAGGI SUL LITORALE DELLA ZONA SUD.

AGGIORNAMENTO INTERVENTI DEI VIGILI DEL FUOCO IN PROVINCIA DI CATANIAOre 20,30 del 30 luglio 2021In atto abbiamo raggiunto quasi 300 richieste d'intervento dalle 8,00 di questa mattina.Un centinaio gl...

AGGIORNAMENTO INTERVENTI DEI VIGILI DEL FUOCO IN PROVINCIA DI CATANIA

Ore 20,30 del 30 luglio 2021

In atto abbiamo raggiunto quasi 300 richieste d'intervento dalle 8,00 di questa mattina.

Un centinaio gli interventi effettuati, 15 quelli in atto ed i restanti in attesa di essere espletati.

Le zone maggiormente interessate dagli incendi sono parte della Plaia di Catania ed i vari villaggi che si susseguono sulla costa in direzione Sud (Villaggio Azzurro, Ippocampo di mare, Paradiso degli Aranci) e la zona di Vaccarizzo.

Altre zone particolarmente interessate dagli incendi di vegetazione e sterpaglie in prossimità delle abitazioni e di insediamenti industriali e commerciali ricadono nella zona Sud di Catania (Fossa Creta, via Palermo) , nella Zona Industriale e nell'area etnea, in particolare a Gravina di Catania, Misterbianco e a Mascalucia.

Interventi effettuati anche in zona Acireale, Caltagirone e Vizzini.

In questo momento le abitazioni minacciate maggiormente sono quelle dei villaggi sul litorale della zona sud.

In quelle zone sono in corso diverse evacuazioni con l'assistenza della Polizia di Stato