INCENDI A PATERNO' E MOTTA, ENORMI DANNI PER UN AZIENDA
Le alte temperature che stanno interessando anche la provincia di Catania, hanno causato numerosi incendi.
Un vasto incendio è divampato nel primo pomeriggio, in via Mongibello la strada che collega Paternò con Ragalna dove è stata bloccata la circolazione delle auto per ragioni di sicurezza.
Danni maggiori in un altro incendio che ha interessato il territorio di Motta Sant'Anastasia, dove le fiamme hanno aggredito il deposito di un'azienda che opera nel campo dell'edilizia.
Sul posto i vigili del fuoco, supportati dai colleghi della base di Sigonella, due ambulanze del 118 , la Protezione civile locale e le forze dell'ordine
A causa dell'intenso fumo, sono stati fatti evacuare due strutture ricettive