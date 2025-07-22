INCENDI DI OGGI DANNEGGIANO LA RETE IDRICA: AMA SEGNALA DISSERVIZI TEMPORANEI

L’azienda AMA S.p.A. ha diramato una comunicazione ufficiale per informare la cittadinanza riguardo un’interruzione parziale del servizio idrico, a causa di un incendio sviluppatosi nella zona di Cors...

L’azienda AMA S.p.A. ha diramato una comunicazione ufficiale per informare la cittadinanza riguardo un’interruzione parziale del servizio idrico, a causa di un incendio sviluppatosi nella zona di Corso Italia e Viale dei Platani.

Il rogo ha gravemente danneggiato un tratto fondamentale della rete idrica, ovvero la tubazione che collega il Pozzo Strano al serbatoio Palazzolo, compromettendo il regolare approvvigionamento d’acqua. L’incendio, fortunatamente, è stato prontamente circoscritto e messo in sicurezza grazie al tempestivo intervento dei Vigili del Fuoco.

Tuttavia, le conseguenze sull’infrastruttura idrica hanno richiesto un’azione immediata da parte del personale tecnico dell’AMA.

Per contenere i disagi alla popolazione e garantire continuità nel servizio, AMA ha avviato operazioni straordinarie di deviazione delle portate d’acqua da altri pozzi.

Questo permette di mantenere l’alimentazione idrica nel centro abitato, ma potrebbe comportare cali di pressione o temporanei disservizi, specialmente nelle aree di Ardizzone Alta, Scala Vecchia, via Fiume e via Campania.

L’azienda ha assicurato che seguiranno aggiornamenti costanti sull’evolversi della situazione e ringrazia i cittadini per la collaborazione e la comprensione.