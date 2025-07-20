INCENDI IN SICILIA, ALLERTA ROSSA PER LUNEDÌ 21 LUGLIO: CATANIA, MESSINA, ENNA E CALTANISSETTA TRA LE PROVINCE PIÙ A RISCHIO
La Protezione Civile della Regione Siciliana ha emesso un bollettino di allerta rossa per rischio incendi valido per la giornata di lunedì 21 luglio 2025. Le condizioni meteorologiche previste – con temperature elevate, venti secchi e forte irraggiamento solare – determinano un elevato pericolo di incendi in diverse aree dell'isola.
Province in Allerta Rossa
È stata dichiarata la fase di attenzione per rischio incendi (livello alto) nelle seguenti province:
- Caltanissetta (CL)
- Catania (CT)
- Enna (EN)
- Messina (ME)
In queste aree si raccomanda la massima cautela e l’immediata segnalazione di eventuali principi di incendio alle autorità competenti.
Province in Fase di Preallerta
La pericolosità media (fase di preallerta) riguarda invece le province di:
- Agrigento (AG)
- Palermo (PA)
- Ragusa (RG)
- Siracusa (SR)
- Trapani (TP)
Anche in queste zone è necessario mantenere alta l’attenzione e adottare tutte le misure di prevenzione previste.
La Protezione Civile invita i sindaci dei comuni interessati ad attivare le procedure operative previste nei rispettivi Piani Comunali di Emergenza, al fine di prevenire e gestire eventuali situazioni di crisi legate agli incendi boschivi.
Per comunicazioni, segnalazioni e richieste di intervento è attiva la Sala Operativa Unificata Regionale (SOUR) al numero: 800 404 040