INCENDIO A CAMPOROTONDO ETNEO, LA DENUNCIA DEI CONSIGLIERI DI “LIBERI E FORTI PER CAMPOROTONDO”: “SALUTE A RISCHIO, INERZIA GRAVE”

RICEVIAMO E PUBBLICHIANO

Quanto che è accaduto ieri a Camporotondo Etneo è stata una vergogna inaccettabile. Da tempo denunciamo, anche nelle sedi istituzionali, la presenza di discariche abusive e il rischio concreto di incendi che mettono in pericolo la salute e la sicurezza di tutti i cittadini.

Le nostre richieste di intervento urgente sono state sistematicamente ignorate dal Sindaco e dall’amministrazione, che hanno scelto di sottovalutare un pericolo evidente e ormai drammaticamente concreto.

Ieri , sotto una densa nube di fumo e diossina, si materializza il peggiore degli scenari che avevamo denunciato. Le responsabilità politiche e morali di chi non ha agito sono chiare e pesanti. Non basteranno scuse o giustificazioni a cancellare questa colpevole inerzia.

La salute pubblica non è un optional né una questione negoziabile.

Ringraziamo le forze intervenute per spegnere l’incendio, ma è doveroso sottolineare che questo disastro era stato ampiamente annunciato.

In Consiglio Comunale abbiamo più volte richiesto azioni immediate per bonificare la discarica abusiva e tutte le microdiscariche presenti sul territorio, nel rispetto delle leggi e della sicurezza dei cittadini.

Non si può più permettere che si pensi solo alle festività o ad altre questioni superficiali, mentre l’aria che respiriamo viene avvelenata da diossine.

Apprendiamo solo oggi, a emergenza ormai in corso, che il Sindaco ha firmato un’ordinanza per intervenire sulle discariche: un atto tardivo, una palese ammissione di responsabilità.

Ma serve molto di più, serve un impegno concreto e immediato per evitare il ripetersi di tragedie come questa.

Pretendiamo che vengano accertate tutte le responsabilità e che si ponga subito fine a questa pericolosa inerzia. La salute dei cittadini deve essere la priorità assoluta, senza se e senza ma.

NOTA DEI CONSIGLIERI DI LIBERI E FORTI PER CAMPOROTONDO

Alberto Cardillo, Helga Gabriele, Giuseppe Montesano e Sara Spadaro