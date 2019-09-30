INCENDIO A MOTTA SANT'ANASTASIA: 5 AUTO BRUCIATE NELLA NOTTE, INDAGINI PER DETERMINARE LE CAUSE
Paura questa notte a Motta Sant'Anastasia,
Ad andare a fuoco nella notte, intorno alle ore 04 in Via Zuara cinque auto, regolarmente parcheggiate, andate quasi totalmente distrutte
Molta gente svegliata dal frastuono, dalle sirene e dalle gomme che scoppiavano è scesa in strada
I vigili del fuoco del distaccamento di Paternò sono stati al lavoro per oltre un'ora per domare il mega incendio che si è sviluppato molto probabilmente
dalla Station Wagon ed ha danneggiato altre 3 auto, una Renault Clio, Renault Twingo, Toyota Yarys.
Sul posto indagano i Carabinieri