INCENDIO A MOTTA SANT'ANASTASIA: 5 AUTO BRUCIATE NELLA NOTTE, INDAGINI PER DETERMINARE LE CAUSE

Paura questa notte a Motta Sant'Anastasia,

Ad andare a fuoco nella notte, intorno alle ore 04 in Via Zuara cinque auto, regolarmente parcheggiate, andate quasi totalmente distrutte

Molta gente svegliata dal frastuono, dalle sirene e dalle gomme che scoppiavano è scesa in strada

I vigili del fuoco del distaccamento di Paternò sono stati al lavoro per oltre un'ora per domare il mega incendio che si è sviluppato molto probabilmente

dalla Station Wagon ed ha danneggiato altre 3 auto, una Renault Clio, Renault Twingo, Toyota Yarys.

Sul posto indagano i Carabinieri