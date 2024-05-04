INCENDIO A PATERNÒ: FIAMME DIVAMPANO IN UN'ABITAZIONE DI VIA DELLE GEMME
Un incendio ha creato apprensione oggi, 04 maggio 2024intorno alle ore 14:30 a Paternò, all'interno di un'abitazione situata in via delle Gemme. Le notizie sono ancora frammentarie e le cause non sono...
A cura di Redazione
04 maggio 2024 15:35
Un incendio ha creato apprensione oggi, 04 maggio 2024intorno alle ore 14:30 a Paternò, all'interno di un'abitazione situata in via delle Gemme.
Le notizie sono ancora frammentarie e le cause non sono ancora state identificate.
Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco sono sul posto con due autobotti per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l'area.
In via precauzionale, è intervenuta pure un'ambulanza del servizio sanitario 118.
Fortunatamente, non risultano persone coinvolte nell'incidente.
