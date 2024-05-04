95047

INCENDIO A PATERNÒ: FIAMME DIVAMPANO IN UN'ABITAZIONE DI VIA DELLE GEMME

04 maggio 2024 15:35
News
Un incendio ha creato apprensione oggi, 04 maggio 2024intorno alle ore 14:30 a Paternò, all'interno di un'abitazione situata in via delle Gemme.

Le notizie sono ancora frammentarie e le cause non sono ancora state identificate.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco sono sul posto con due autobotti per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l'area.

In via precauzionale, è intervenuta pure un'ambulanza del servizio sanitario 118.

Fortunatamente, non risultano persone coinvolte nell'incidente.

