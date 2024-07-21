INCENDIO A PATERNÒ: LE FIAMME COINVOLGONO UNA ROULOTTE

Paternò, 21 luglio 2024 - Un incendio ha coinvolto una roulotte nel pomeriggio di oggi, generando preoccupazione tra i residenti della zona.L'episodio si è verificato in via Alcide de Gasperi per caus...

Paternò, 21 luglio 2024 - Un incendio ha coinvolto una roulotte nel pomeriggio di oggi, generando preoccupazione tra i residenti della zona.

L'episodio si è verificato in via Alcide de Gasperi per cause ancora in fase di accertamento, ma le prime ipotesi suggeriscono che le fiamme possano essere partite da un fuoco di sterpaglie nelle vicinanze.

L'incendio si è propagato rapidamente, avvolgendo in poco tempo la roulotte parcheggiata nei pressi del rogo iniziale.

Una densa nube nera di fumo si è alzata in cielo, visibile a centinaia di metri di distanza, attirando l'attenzione dei passanti.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco, che hanno lavorato per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l'area.