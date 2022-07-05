95047

INCENDIO A RAGALNA ANCORA ATTIVO. SUL POSTO DUE ELICOTTERI

05 luglio 2022 18:07
INCENDIO A RAGALNA ANCORA ATTIVO. SUL POSTO DUE ELICOTTERI -
AGGIORNAMENTO ORE 18

Continua a bruciare il bosco a Ragalna,  in contrada Rocca in fumo diversi ettari di macchia mediterranea.

Sul posto, adesso tre elicotteri  che sta effettuando numerosi  lanci d'acqua  e con ravvicinati passaggi stanno cercando di domare le fiamme sospinte dal vento insieme ai  vigili del fuoco di Maletto e Adrano ed ai  gli uomini del corpo forestale

Un incendio di vaste proporzioni è scoppiato, da qualche ora in territorio di Ragalna.

Le fiamme, le cui origini devono essere stabilite dai tecnici in materia di anti incendio, stanno  mandando in fumo diversi ettari di macchia mediterranea.

Sul posto, un elicottero del Corpo forestale sta effettuando numerosi  lanci d'acqua  e con ravvicinati passaggi sta cercando di domare le fiamme sospinte dal vento

Alti incendi sono tutt'ora in corso in contrada Vigne e in contrada Montalto, nel territorio del Comune di Biancavilla.

