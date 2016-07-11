Incendio a Sferro

Andato in fumo diverso materiale in legno impiegato dalla Stazione per la manutenzione dei binari

95047.it L’incendio ha interessato numerose traverse in legno utilizzate per la realizzazione dei binari. Quella di ieri nei pressi della stazione di Sferro è stata una giornata campale: uomini e mezzi del distaccamento provinciale dei Vigili del Fuoco assieme - in primis - al presidio paternese hanno lavorato incessantemente per sedare il rogo. Le lingue di fuoco ad un certo punto si sono alzate altissime alimentate dalla calura ma anche dal vento. L’intervento dei pompieri si è protratto per diverse ore. Da stabilire ed accertare se la natura del rogo sia stata accidentale o dolosa.