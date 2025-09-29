Incendio a Valcorrente, sterpaglie in fiamme vicino ad alcune aziende: sul posto i vigili del fuoco, fumo visibile dalla SS121

Motta Sant’Anastasia (CT), 29 settembre 2025 – Un vasto incendio di sterpaglie e rovi è divampato nella mattinata di oggi nella zona di via Simento, nell’area industriale di Valcorrente, territorio de...

Motta Sant’Anastasia (CT), 29 settembre 2025 – Un vasto incendio di sterpaglie e rovi è divampato nella mattinata di oggi nella zona di via Simento, nell’area industriale di Valcorrente, territorio del comune di Motta Sant’Anastasia. Le fiamme stanno interessando un’ampia area ricoperta da vegetazione secca e sterpaglia, avvicinandosi pericolosamente ad alcune aziende presenti nella zona.

Sul posto stanno operando i vigili del fuoco, impegnate nel tentativo di contenere e domare l’incendio. Le operazioni di spegnimento sono rese particolarmente complesse dalla vastità del rogo e dalla presenza di vento che alimenta le fiamme.

Una densa colonna di fumo grigio si è alzata nell’aria ed è visibile anche a diversi chilometri di distanza. Il fumo sta lambendo anche la Strada Statale 121, creando potenziali disagi alla viabilità e visibilità per gli automobilisti in transito nella zona.

Al momento non si registrano feriti, ma resta alta l’attenzione per la prossimità del fuoco alle strutture industriali.

Seguiranno aggiornamenti.