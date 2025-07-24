INCENDIO AL CONFINE TRA BIANCAVILLA E RAGALNA: IN CORSO EVACUAZIONE DI 80 SCOUT DALLA BASE DI CONTRADA MILIA

Un vasto incendio sta interessando, dal pomeriggio di oggi, una zona al confine tra i comuni etnei di Biancavilla e Ragalna, creando serie preoccupazioni tra i residenti e numerosi villeggianti presen...

Un vasto incendio sta interessando, dal pomeriggio di oggi, una zona al confine tra i comuni etnei di Biancavilla e Ragalna, creando serie preoccupazioni tra i residenti e numerosi villeggianti presenti nell’area.

Le fiamme hanno già colpito una vasta area di macchia mediterranea e bosco, alimentate dal caldo intenso e dal vento.

Sul posto sono in azione diverse squadre dei Vigili del Fuoco, impegnate nel contenere l’avanzata del rogo.

Particolarmente delicata la situazione presso la base scout di Ragalna, in contrada Milia, dove si trovava un campo con circa 80 persone, tra ragazzi e accompagnatori che sono di Acireale.

Le autorità hanno disposto l’immediata evacuazione del gruppo per motivi di sicurezza.

Le operazioni di soccorso sono ancora in corso e la situazione è in costante aggiornamento.