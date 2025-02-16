INCENDIO AL VELODROMO DI PATERNÒ: INTERVENTO DEI VIGILI DEL FUOCO

Un incendio è divampato oggi, 16 febbraio 2025, all'interno del Velodromo Salinelle di Paternò, una struttura ormai dismessa che, negli ultimi tempi, era diventata rifugio per persone senza fissa dimo...

Un incendio è divampato oggi, 16 febbraio 2025, all'interno del Velodromo Salinelle di Paternò, una struttura ormai dismessa che, negli ultimi tempi, era diventata rifugio per persone senza fissa dimora.

Il rogo è scoppiato intorno alle 11.30, nella zona dell’ingresso di Via dello Stadio, coinvolgendo materiali e masserizie accatastate all’interno dell’edificio. Del fumo bianco è fuoriuscito dalla struttura, visibile anche a distanza.

I Vigili del Fuoco del distaccamento di Paternò sono intervenuti prontamente per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l’area.

Fortunatamente, nessuna persona è rimasta coinvolta nell’incendio.

Le cause del rogo sono ancora in fase di accertamento. Tuttavia, l’episodio ha messo in evidenza lo stato di abbandono della struttura, spesso frequentata da chi cerca rifugio.

Le autorità potrebbero ora valutare misure per prevenire futuri episodi e migliorare la sicurezza della zona.